Beschreibung

Nur mit einer genauen Wettbewerbsanalyse lassen sich Marktpotenziale erkunden und erkennen. Zudem ergeben sich aus der Wettbewerbsanalyse wichtige Einsichten dazu, wie man besser ist als seine Konkurrenten und wie man sich strategisch richtig im Markt positioniert. Und Marketingaktionen wie Werbung, Promotion oder Preisnachlässe können so auf die Konkurrenten abgestimmt werden, dass sie ihren Zweck der Kundengewinnung erfüllen.

Doch die Wettbewerbsanalyse ist aufwendig. Sie besteht im ersten Schritt darin, Informationen über Konkurrenten zu sammeln, die bereits in Ihrem Markt aktiv sind – oder das in Zukunft sein könnten. In diesem Handbuch-Kapitel erfahren Sie, wie Sie bei der Informationsrecherche zielgerichtet vorgehen, welche Informationen Sie benötigen und wie Sie diese richtig erfassen. Nutzen Sie dazu Vorlagen wie Informationen über Wettbewerber zusammenstellen oder Informationen zu Wettbewerbern im Dashboard.



Diese Informationen können Sie im Marketing, im Produktmanagement, in der Produktentwicklung und im Vertrieb gewinnbringend nutzen. Das setzt voraus, dass Sie die Informationen mit den Fachbereichen analysieren und geeignete strategische, taktische und operative Maßnahmen ergreifen: von der richtigen Positionierung im Markt-Portfolio bis hin zu den stichhaltigen Argumenten im Verkaufsgespräch. Nutzen Sie dafür Vorlagen wie Wettbewerber im Markt und ihre Stellung im Markt-Portfolio.



Aus der Wettbewerbsanalyse leiten Sie Ihre Wettbewerbsstrategie ab. Dazu identifizieren Sie die Stärken und Schwächen Ihrer Konkurrenten und bringen dann die Stärken Ihres Unternehmens und Ihrer Produkte in die richtige Position. Hilfreich dafür ist die Vorlage Stärken und Schwächen des Wettbewerbers.

Dabei bedenken Sie auch, wie der Konkurrent auf Ihre Aktionen reagieren könnte: Welche Ressourcen kann er ins Feld führen? Welcher Strategie-Charakter ist für ihn maßgeblich? Welche strategischen Optionen stehen ihm zur Verfügung? Wie beim Schachspiel denken Sie einige Züge voraus. Hilfreich dafür sind die Fragen aus der Vorlage Reaktionen der Wettbewerber im Markt.