Portfoliotechnik und Portfolioanalyse

Mit der Portfoliotechnik können Sie komplexe Sachverhalte in eine einfache Form, ein Portfolio-Diagramm, bringen. Sie erkennen mit Portfolio-Diagrammen und der Portfolioanalyse Chancen und Risiken für Ihr Unternehmen und können daraus strategische Entscheidungen ableiten. Hier erfahren Sie, wofür sich die Portfoliotechnik außerdem nutzen lässt.

Erfahren Sie an einem Beispiel, wie Sie die Portfoliotechnik anwenden und ein Portfolio-Diagramm erstellen. Sie erkennen, wie Portfolio-Diagramme aufgebaut sind, welche Informationen Sie ermitteln müssen und wie Sie diese im Portfolio zu einem Bild zusammenführen und dann auswerten und analysieren.

Portfoliotechnik und Portfolio-Diagramm am Beispiel erklärt

In Portfolio-Diagrammen werden zwei wichtige Aspekte zu einer strategischen Fragestellung in einen Zusammenhang gebracht. Sie spannen als x-Achse und y-Achse das Diagramm auf. Hier erfahren Sie, welche Parameter Sie dabei wählen können und welche weiteren Elemente Sie im Portfolio-Diagramm abbilden können. Daraus ergeben sich zahlreiche Varianten für Portfolios.

Die BCG-Matrix ist eine Portfoliotechnik und Portfoliodarstellung, die oft genutzt wird. Damit werden Geschäftsbereiche und Produktgruppen bewertet und in eine von vier Kategorien eingeordnet: Question Marks, Stars, Cashcows oder Poor Dogs. Erfahren Sie, wie Sie die BCG-Matrix erstellen.

Das Portfolio-Diagramm nach McKinsey fasst mehrere Einflussfaktoren zu zwei Indikatoren zusammen: für die Wettbewerbsposition und für die Marktattraktivität. Die Einteilung des Portfolios in neun Felder führt dann zu drei möglichen Strategien: Investieren, Abschöpfen oder Selektiv Vorgehen. Hier wird erläutert, woraus sich diese Normstrategien ableiten.

Portfoliotechniken helfen bei strategischen Entscheidungen zu Themen wie Beschaffung, Einkauf und Logistik eines Unternehmens. Dort müssen langfristige Chancen und Risiken erkannt und bewertet werden. Mit Beschaffungs-Portfolios lässt sich sichtbar machen, wie Unternehmen positioniert sind, wo Lieferrisiken bestehen und was Unternehmen deshalb tun sollten.

Portfoliotechniken können für die Technologieplanung des Unternehmens angewendet werden. Denn dort geht es oft um langfristige und hohe Investitionen in Technik, Personal und Prozesse. Deshalb müssen Technologien bewertet und in Beziehung zu den verfügbaren Kompetenzen im Unternehmen gebracht werden.

Portfolios für die Personalplanung und Personalentwicklung

Portfoliotechniken können für die Personalbeschaffung, Personalplanung und Personalentwicklung im Unternehmen angewendet werden. Hier kommt es darauf an, am Arbeitsmarkt attraktiv zu sein und die wichtigen Kompetenzen in der Belegschaft zu entwickeln.