Portfolios für Ressourcen und Lieferanten erstellen

Entscheidung zum Outsourcing und Insourcing treffen

Die Portfoliotechnik kann hilfreich sein, wenn es um strategische Entscheidungen zum Outsourcing oder Insourcing geht. Das Unternehmen kann unkritische Bauteile oder Produktkomponenten, die es bislang selbst hergestellt hat und die zu einem hohen Eigenfertigungsanteil führten, von Lieferanten herstellen lassen. Voraussetzung ist, dass das Bauteil nicht erfolgskritisch im Wettbewerb ist. Die entsprechende Strategie ist das Outsourcing.

Umgekehrt sollte es solche Bauteile und Produktkomponenten selbst herstellen, die wichtig im Wettbewerb sind. Wenn Lieferanten ausfallen, Komponenten nicht verfügbar sind, Lieferzeiten extrem lang sind oder Preise sehr stark schwanken, dann hat das immer schwerwiegende Folgen für das Unternehmen und Nachteile gegenüber Wettbewerbern oder Kunden. Aus der Portfolioanalyse kann sich für solche Fälle zeigen, dass die Strategie des Insourcing richtig ist.

Diese Zusammenhänge lassen sich in einem Portfolio-Diagramm wie in Abbildung 10 visualisieren. Die Kreisgröße kann in diesem Fall beispielsweise bedeuten: Menge oder Wert der hergestellten oder beschafften Teile pro Jahr. Beispiel: Die Produktkomponente, die in Abbildung 10 im Quadrant unten rechts verortet ist, führt zu hohen Produktions-, Logistik- und Lagerkosten. Da es für den Erfolg des Unternehmens unkritisch ist, kann es outgesourct werden.