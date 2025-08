Was ist wo angeordnet?

Alles, was Sie an Büroausstattung, Hardware und Software regelmäßig, also mindestens einmal täglich benötigen, sollten Sie in Griffweite an Ihrem Arbeitsplatz haben.

Alles andere kann weggeräumt werden. In Schränken, Containern oder wo auch immer es dann seinen festen Platz hat.