Psychische Belastung am Arbeitsplatz erkennen und vermeiden

Krankenstand mit Fehlzeitenmanagement senken Wie Sie die Ursachen von Fehlzeiten und hohem Krankenstand analysieren

Fehlzeiten und hoher Krankenstand im Unternehmen haben oft betriebsbedingte Ursachen. Was kann am Arbeitsplatz Krankheiten verursachen? Welche Belastungsfaktoren lassen sich unterscheiden? Und wie können Belastungen und Gefährdungen im Unternehmen erkannt und analysiert werden? Erfahren Sie, welche Ursachen für Fehlzeiten und Krankheit möglich sind und mit welchen Methoden Sie diese in Ihrem Unternehmen aufspüren.