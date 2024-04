BGM-Kennzahlen zur Attraktivität von Maßnahmen

Neben den Kennzahlen, die Problemfelder und Problemfälle sichtbar machen, können auch Kennzahlen ermittelt werden, die Lösungen und Verbesserungen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement anzeigen. Das sind unter anderem die Anzahl der Angebote zu BGM-Maßnahmen, wie zum Beispiel:

Workshops im Team

Schulung der Führungskräfte

Schulung der Mitarbeitenden

Rückenschule

Massage

Fitness-Kurse

Gesundes-Essen-Tage

Diätkurse

Neben den Angeboten muss die Nachfrage gemessen werden: Wie viele haben an den entsprechenden Angeboten teilgenommen? Was ist eingeschlafen, was hat sich etabliert?