Beispiel

Zeitgutschrift und Vergütung bei Teilzeitarbeit auf Abruf

Im Arbeitsvertrag eines Arbeitnehmers ist festgelegt: Die Arbeit auf Abruf findet an drei Tagen in der Woche statt (15 Wochenstunden). Es gibt keine Regelung, an welchen Wochentagen gearbeitet werden soll. Nach dem „Durchschnittsprinzip“ arbeitet der Arbeitnehmer von Montag bis Freitag drei Stunden. Folglich erhält der Arbeitnehmer an einem Karfreitag (Feiertag) eine Zeitgutschrift von drei Stunden, auch wenn er an diesem Tag nicht zur Arbeit eingeteilt war.