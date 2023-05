Welche Nachweispflichten vom Arbeitgeber verlangt werden

In welcher Form muss der Nachweis erfolgen?

Der Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen muss schriftlich – in Papierform – erfolgen. Das Dokument muss also ausgedruckt und dem Arbeitnehmer physisch ausgehändigt werden.

Ein Nachweis in elektronischer Form genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht. Es reicht demnach nicht aus, wenn das Dokument digital verfasst und per E-Mail an den Arbeitnehmer verschickt wird.

Der Nachweis kann im Rahmen eines schriftlichen Arbeitsvertrags erfolgen, alternativ durch eine einseitig vom Arbeitgeber ausgestellte „Niederschrift“.

Das Nachweisgesetz sieht verschiedene Zeitpunkte vor, an denen die wesentlichen Vertragsbedingungen dem Arbeitnehmer spätestens schriftlich auszuhändigen sind. Sinnvoll ist es, die gesetzlich geforderten Vertragsbedingungen der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer spätestens am ersten Arbeitstag auszuhändigen. Dann ist der Arbeitgeber rechtlich auf der sicheren Seite.