Kündigung Kündigung im Kleinbetrieb – was Sie beachten müssen

In kleinen Firmen mit bis zu zehn Beschäftigten ist es einfacher, einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin zu kündigen, als in größeren Unternehmen. Doch auch in Kleinbetrieben sind die Arbeitnehmer hinsichtlich einer Entlassung nicht völlig schutzlos. Es gibt Grenzen.