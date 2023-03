Änderungskündigung

Sowohl die ordentliche als auch die außerordentliche Kündigung kann gleichzeitig mit einem Angebot verknüpft werden, das Arbeitsverhältnis zu geänderten Arbeitsbedingungen fortzusetzen. Dann spricht man von einer Änderungskündigung.

Wichtig: Auch die Änderungskündigung muss sozial gerechtfertigt sein. Dementsprechend muss auch diese Form der Kündigung auf einem betriebsbedingten, personenbedingten oder verhaltensbedingten Grund beruhen.

Beispiel ordentliche Änderungskündigung: Ein Mitarbeiter kann aufgrund einer Krankheit seine bisherige Tätigkeit auf Dauer nicht mehr durchführen. Möglich wäre nun eine personenbedingte Kündigung. Das Unternehmen bietet eine andere, weniger belastende Tätigkeit an, die der Betroffene ausführen kann. Allerdings reduziert sich dadurch sein Gehalt.

Beispiel außerordentliche Änderungskündigung: Eine Mitarbeiterin kommt den Anweisungen ihres Vorgesetzten nicht nach (Arbeitsverweigerung). Der Vorgesetzte will ihr aus diesem Grund fristlos kündigen. In einem Gespräch mit der Personalabteilung stellt sich heraus, dass die Mitarbeiterin mit dem Vorgesetzten gestritten hat. Das Unternehmen bietet ihr im Rahmen einer Änderungskündigung an, in einen anderen Bereich zu wechseln.