Datenschutz: Was Führungskräfte beachten und veranlassen müssen

Wer von Datenschutzbestimmungen betroffen ist

Das Verarbeiten und Speichern von Daten ist ein selbstverständlicher Bestandteil der modernen Arbeitswelt. Eine zentrale Rolle spielt dabei auch der Datenschutz. Die Geschäftsleitung ist verantwortlich dafür, dass alle relevanten Datenschutzbestimmungen im Unternehmen beachtet und entsprechende Maßnahmen durchgeführt werden.

Was die Geschäftsführung in Sachen Datenschutz nicht selbst leisten kann, muss sie an entsprechend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an betriebliche Datenschutzbeauftragte oder an externe Dienstleister delegieren.