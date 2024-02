Welche Software eignet sich zur Kundensegmentierung?

Bei der Auswahl geeigneter Software sollten Sie folgende Faktoren berücksichtigen:

problemlose Integration in bestehende Systeme

einfache Skalierbarkeit

Datenschutz

Benutzerfreundlichkeit

spezifische Bedürfnisse Ihres Unternehmens

Nutzen Sie Demoversionen oder kostenlose Testversionen, um die Software ausgiebig zu testen. Beziehen Sie in die Tests und Auswahl möglichst Mitarbeitende ein, die später mit den Tools arbeiten werden; das erhöht die Akzeptanz.

Folgende Software ist derzeit (Stand: Februar 2024) verbreitet; sie gilt als funktional und nutzerfreundlich:

Adobe Audience Manager

Der Adobe Audience Manager bietet KI-gesteuerte Kundensegmentierung durch Adobe Sensei. Sie können damit komplexe Kundendaten in Echtzeit analysieren und segmentieren.

Microsoft Dynamics 365 Customer Insights

Microsoft Dynamics 365 nutzt KI, um Einblicke in das Kundenverhalten und Kundenpräferenzen zu erhalten. Microsoft beschreibt: „Erstellen Sie neue Segmente oder entdecken Sie neue Zielgruppen mit KI-Empfehlungen, die kontinuierlich mit Echtzeitdaten aktualisiert werden.“

Eine kostenlose Testversion ist verfügbar. Wenn Ihr Unternehmen bereits Produkte von Microsoft nutzt, bietet sich dieses Tool besonders an, da die Implementierung und die Einarbeitung einfacher gelingt.

Google Cloud AI und Machine Learning Produkte

Google Cloud bietet verschiedene AI- und Machine-Learning-Tools an, die für die Kundensegmentierung angepasst werden können, darunter AutoML, BigQuery ML und TensorFlow. Welches dieser Tools am besten zu Ihnen passt, hängt vom Anwendungsfall ab. Beziehen Sie in die Auswahl am besten Mitarbeitende ein, die sich mit der Programmierung und Datenverarbeitung auskennen.