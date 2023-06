Tipp

Sensible Daten schützen

Füttern Sie künstliche Intelligenzen wie ChatGPT nicht mit sensiblen beruflichen oder privaten Daten. Es könnte sein, dass diese Daten an Dritte weitergegeben werden.

Leider werden Eingabedaten an Stellen zwischengespeichert, die für sensible Informationen nicht geeignet sind. Überlegen Sie sich daher genau, welche Arbeiten Sie von ChatGPT und Co. erledigen lassen und welche nicht. Stellen Sie unternehmensinterne Regeln auf, an die sich alle Mitarbeitenden halten, die KI zum Arbeiten nutzen.