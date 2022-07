Abschluss eines Arbeitsvertrags – Was Sie beachten und dokumentieren müssen

Beispiel

Arbeitsvertrag durch konkludentes Verhalten

Der Inhaber eines Malerbetriebs fragt bei einem Bekannten per E-Mail an, ob dieser ab nächsten Montag bei ihm arbeiten möchte. Der Bekannte antwortet nicht auf die E-Mail und erscheint einfach am folgenden Montag in dem Betrieb und beginnt mit der Arbeit. Auch in diesem Fall gilt ein Arbeitsvertrag als zustande gekommen.