Muss man während der Elternzeit den Arbeitsplatz freihalten?

Wer in Elternzeit geht, hat ein Recht darauf, zu den vor Beginn der Elternzeit geltenden, arbeitsvertraglich vereinbarten Bedingungen in den Betrieb zurückzukehren.

Oft ist es so, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter im Anschluss an die Elternzeit wieder am alten Arbeitsplatz eingesetzt werden. Jedoch ist es rechtlich möglich, den Beschäftigten nach der Rückkehr an anderer Stelle im Betrieb einzusetzen, sofern die neue Tätigkeit im Einklang mit dem steht, was im Arbeitsvertrag vereinbart wurde.