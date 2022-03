Urlaub und Arbeitsrecht – was Sie wissen sollten

Wie werden Urlaubstage bei Teilzeitkräften berechnet?

Teilzeitkräfte dürfen beim Urlaubsanspruch gegenüber Mitarbeitenden in Vollzeit nicht benachteiligt werden. Sie müssen also – im Verhältnis – genauso viel Urlaub gewährt bekommen wie Vollzeitkräfte. Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden:

Teilzeitkraft arbeitet an den gleichen Wochentagen wie eine Vollzeitkraft

Eine Teilzeitkraft arbeitet an jedem betriebsüblichen Arbeitstag, also beispielsweise Montag bis Freitag; sie arbeitet jeweils aber nur 5 Stunden statt 8 Stunden pro Tag. Dann hat die Teilzeitkraft Anspruch auf die gleiche Anzahl an Urlaubstagen, die einer Vollzeitkraft zustehen. Hat die Vollzeitkraft 30 Tage Urlaub im Jahr, dann hat auch die Teilzeitkraft 30 Tage Urlaub.

Teilzeitkraft arbeitet nicht an jedem Arbeitstag in der Woche

Arbeitet die Teilzeitkraft an weniger Tagen, hat sie Anspruch auf entsprechend anteilige Urlaubstage. Ein Beispiel: Eine Mitarbeiterin arbeitet in einem Betrieb mit 5-Tage-Woche an 3 Tagen pro Woche. Dann hat sie Anspruch auf 3/5 der betriebsüblichen Urlaubstage pro Jahr. Haben die Vollzeitkräfte beispielsweise 30 Tage Jahresurlaub, hätte die Teilzeitkraft einen Urlaubsanspruch von 18 Tagen pro Jahr.

Weil die Teilzeitkraft nur für ihre individuellen Arbeitstage Urlaub nehmen muss, hat sie gegenüber den Kollegen und Kolleginnen in Vollzeit keine Nachteile. Für eine Woche Urlaub muss sie nur drei Urlaubstage für ihre drei Arbeitstage opfern. In der Summe hat sie genauso sechs Wochen Urlaub wie eine Vollzeitkraft.