Wozu brauchen Sie einen Teilzeitrechner?

Wenn in Teilzeit gearbeitet wird, müssen das Gehalt und der Urlaub in Relation zu einer Vollzeitstelle neu berechnet werden. Mit dem Rechner für Teilzeitarbeit ermitteln Sie zum Beispiel:

Wie viele Urlaubstage stehen meinem Mitarbeiter insgesamt pro Jahr zu, wenn er ab nächstem Monat nur noch vier statt fünf Tage arbeitet?

Welches Gehalt erhält meine Mitarbeiterin, wenn sie nächstes Jahr von einer Halbtagsstelle auf eine Vollzeitstelle wechselt?

Wenn Sie dazu unser Excel-Tool nutzen, erhalten Sie eine zusätzliche Funktion: Wird in Ihrem Unternehmen das Modell „Teilzeit auf Abruf“ praktiziert, zeigt die Vorlage automatisch an, an welchem Tag Sie Mitarbeitende spätestens informieren müssen, dass ihre Arbeitskraft gefordert ist; die sogenannte Arbeit auf Abruf.