4-Tage-Woche und arbeitsrechtliche Bestimmungen

Aufgaben zur Planung und Einführung der 4-Tage-Woche

Planen Sie die Einführung einer 4-Tage-Woche oder eines entsprechenden Arbeitszeitmodells und beachten Sie wichtige arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen. Diese sind in dieser Vorlage zusammengestellt und erläutert.

In der Vorlage ist aufgeführt, welche Fragen Sie klären und welche Aspekte Sie beachten müssen. Dazu sind die einzelnen Aufgaben in der Vorlage benannt und erläutert. Halten Sie fest, was Sie im Einzelnen mit Ihrem Arbeitszeitmodell vorhaben und wie Sie vorgehen.