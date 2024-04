Mitarbeiter beurteilen - rechtliche Grundlagen Mitarbeiter beurteilen – die rechtlichen Grundlagen

Die Beurteilung von Mitarbeiterleistungen ist für Führungskräfte ein wichtiges Steuerungsinstrument. Sie muss jedoch fair, angemessen und verhältnismäßig sein. Inwieweit darf das Verhalten oder die Leistung der Mitarbeitenden kontrolliert werden? Welche Rechte haben die Beurteilten? Wann muss der Betriebsrat beteiligt werden? Und was darf und was sollte in einer Betriebsvereinbarung geregelt werden?