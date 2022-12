Personalaufwand, Prämien und Personalkosten berechnen

Prämien berechnen nach dem Modell von Halsey oder von Rowan

Wie hoch die Prämien für Ihre Mitarbeitenden ausfallen, hängt von dem Modell ab, das Sie in Ihrem Bereich oder Ihrem Unternehmen zur Prämienberechnung nutzen. Sie können sich dabei an dem orientieren, was ein Mitarbeiter durch seine überdurchschnittliche Leistung für das Unternehmen einspart. Die Prämie ermitteln Sie dann nach dem Modell von Halsey oder dem Modell von Rowan.

Letztlich legen Sie als Führungskraft oder die Geschäftsleitung fest, unter welchen Voraussetzungen Sie und Ihr Unternehmen eine Gehaltsprämie bezahlen und wie hoch diese ausfällt. Dabei können Sie auch die Mitarbeitenden und deren Vertretung (Betriebsrat) einbeziehen. Eventuell ist in einem Tarifvertrag geregelt, dass Prämienzahlungen mitbestimmungspflichtig sind. Außerdem kann es Betriebsvereinbarungen dazu geben.