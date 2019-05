Kosten für das gesamte Unternehmen planen

Versicherungen, Fuhrpark und sonstige Betriebskosten

Wie die Personalkosten können Sie in weiteren Tabellen die Kosten für Versicherungen und Fuhrpark erfassen. In diesen Tabellen können Sie weitere Angaben zu diesen speziellen Kostenarten machen; zum Beispiel zum Anbieter oder zu den einzelnen Fahrzeugen. Abbildung 12 zeigt für das Beispiel Versicherung, dass Sie jeweils eine Liste mit den Kosteneinheiten sowie die jeweiligen Kosten pro Monat (für die Folgejahre pro Quartal oder Jahr) planen. Entsprechend tragen Sie die Kosten für Fuhrpark in die Tabelle Fuhrpark ein.