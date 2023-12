Mit Fuhrpark-Controlling Leistungen und Kosten der Fahrzeugflotte sichtbar machen

Vergleich Fahrzeugleasing oder Kauf

Fahrzeuge der Firmenflotte müssen nicht gekauft, sondern können auch geleast werden. In diesem Fall werden die Fahrzeuge nicht ins Anlagevermögen des Unternehmens eingestellt. Stattdessen fällt eine monatliche Leasinggebühr an, die in die Gewinn-und-Verlust-Rechnung eingeht. Ihre Höhe wird im Leasingvertrag festgelegt.

Wenn ein Fahrzeug über Leasing beschafft werden kann, sollten die Gesamtkosten des Leasings verglichen werden mit den Gesamtkosten bei Kauf eines Fahrzeugs – bei gleichem Betrachtungszeitraum. Die Kosten für das Leasing ergeben sich je nach Art des Leasingvertrags aus:

Höhe der monatlichen Leasingrate

Anzahlung oder Einmalzahlung bei Leasingbeginn

Ausgleichszahlung bei Mehr- oder Minderlaufleistung

Restwert des Fahrzeugs

Beteiligung am Mehrerlös oder Mindererlös bei Verkauf des Fahrzeugs

Vorab können die Laufleistung des Fahrzeugs und der Restwert nur geschätzt werden. Werden mehr Kilometer gefahren, als im Leasingvertrag vereinbart, kommt es zu zusätzlichen Kosten. Ist die Kilometerleistung geringer, kommt es zu außerordentlichen Erträgen durch die Erstattung für die Minderkilometer. Wird ein höherer Restwert erzielt, kommt es zu außerordentlichen Erträgen, wird weniger erreicht, kommt es zu zusätzlichen Kosten.