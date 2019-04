Lastenheft erstellen

Beschreibung

In einem Lastenheft beschreiben Sie, was ein System leisten soll und können muss. Systeme können dabei Produkte, Prozesse, Anlagen, Maschinen, Werkzeuge, Projekte, Testfälle oder Dokumente sein. Wichtig ist, dass Sie im Lastenheft verständlich und eindeutig formulieren und beschreiben, was Sie brauchen. Dann können Entwickler eine entsprechende Lösung erstellen und Lieferanten ein passendes Produkt liefern. Lastenhefte dienen also der eindeutigen Kommunikation zwischen einem Auftraggeber und einem Auftragnehmer.

Allerdings ist es sehr aufwendig und anspruchsvoll, ein gutes Lastenheft zu erstellen. Sie müssen die richtigen Anforderungen ermitteln, den richtigen Detaillierungsgrad finden und die Anforderungen eindeutig und verständlich formulieren – ohne den Auftragnehmer in seiner Kompetenz der Lösungsentwicklung unnötig einzuschränken.

In diesem Handbuch-Kapitel ist dazu erklärt, welche Inhalte in ein Lastenheft gehören und wie diese gegliedert sind. Dafür können Sie die Vorlage Lastenheft – Inhalte und Gliederung als Grundlage für Ihr individuelles Lastenheft nutzen. Außerdem finden Sie einige Beispiele für Lastenhefte für unterschiedliche Zwecke.

Um die Anforderungen der Nutzer, der Betroffenen und anderer Stakeholder zu sammeln und zu erfassen, können Sie einen Workshop durchführen. Für dessen Vorbereitung und Durchführung finden Sie einen Regieplan Workshop Anforderungen für ein Lastenheft ermitteln. Was Sie in diesem Workshop gemeinsam erarbeiten, können Sie festhalten in den Vorlagen Things-That-Matter-Matrix für Aufgaben und Anforderungen oder Zusammenstellung der Produktmerkmale und der Ausprägungen für die Conjoint-Analyse.

Alle Anforderungen, Erwartungen und Wünsche müssen für das Lastenheft analysiert und bewertet werden. Denn nicht jeder Wunsch kann und muss erfüllt werden. Wichtig sind die Must-have-Anforderungen sowie die Rahmenbedingungen. Mit der Vorlage Bewertung und Auswahl von Nutzeranforderungen für das Lastenheft können Sie die wichtigen Anforderungen identifizieren und Prioritäten bilden.