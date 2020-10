Projektmanagement-Handbuch erstellen

Beschreibung

In einem Projektmanagement-System ist das Projektmanagement-Handbuch ein wichtiges methodisches Element. Es zeigt, wie Projekte durchgeführt werden sollen und wer daran beteiligt ist. Halten Sie beispielsweise die Verantwortlichkeiten bei Aufgaben, Aufträgen und Projekten übersichtlich im Formular Prozessverantwortungs-Matrix fest.



Ein Projektmanagement-Handbuch schafft die Grundlagen für die Bewältigung der zahlreichen Aufgaben in Projekten. Es legt die Verfahrensabläufe fest und hilft, die Effizienz der Projektarbeit zu verbessern. Nutzen Sie die Checkliste Entscheidungshilfe zur Projekteinstufung, um eine Projektidee in eine Aufgabe im Tagesgeschäft, als Auftrag oder als Projekt einzustufen.



Das Projektmanagement-Handbuch beschreibt auch, wie ein Projekt im Unternehmen konzipiert werden soll. Wie sollen die Ziele für das Projekt definiert werden? Wie soll eine Wirtschaftlichkeitsanalyse und Risikoanalyse durchgeführt werden? Für diese Aufgaben im Projektmanagement finden Sie jeweils Vorlagen und Formulare als Beispiele zusammengestellt, die Sie an Ihre Unternehmensspezifika anpassen können.



Im Projektmanagement-Handbuch erfährt die Projektleitung unter anderem, bei welchen prozentualen Abweichungen von Kosten oder Terminen Gremien oder Vorgesetzte informiert werden müssen. Vorlagen für Statusmeldungen oder Zwischenberichte wie die Formulare Bericht Arbeitspaket, Bericht Teilprojekt und Bericht Projekt helfen, Zeit bei der Berichtserstellung zu sparen sowie an alle wichtigen Informationen zu denken, über die berichtet werden muss. Ein Projektmanagement-Handbuch entlastet somit alle Projektbeteiligten.



Dieses Projektmanagement-Handbuch ist ein Muster und eine Vorlage, welche Inhalte in einem solchen Dokument enthalten sein sollten. Sie können diese Vorlage nach Bedarf auf Ihre Unternehmensspezifika anpassen.