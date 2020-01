Die Umsetzungsabschnitte der ISO 9001 zur Unterstützung (DO)

Seit Jahrzehnten gibt es einen Streit unter Bildungsforschern über Sinn und Unsinn formalisierter Qualifikationsnachweise. Heute vergeht keine Schulung, die nicht mit einem Teilnahmezertifikat beendet wird und kaum eine Schulung, in der nicht ein Feedback abgefordert wird. Doch der Nachweis der Wirksamkeit kann auf diese Weise niemals erfolgen. Noch so interessant dargebotene Informationen zum Fachgebiet müssen beim Teilnehmer internalisiert werden. Und ihre Wirksamkeit kann bestenfalls in Tests erprobt, letztlich aber erst in der Unternehmenspraxis eingeschätzt und geprüft werden.

In der Bürokratie behilft man sich mit dem Kleingedruckten, dass der Vertrag nicht nur gelesen, sondern auch verstanden wurde. Im Unternehmen müssen die Teilnehmer an einer Arbeitsschutzbelehrung gegenzeichnen, aber ob sie sich der Gefahren wirklich bewusstgeworden sind, steht auf einem anderen Blatt. Deshalb gibt es in der ISO 9001 den Abschnitt „Bewusstsein“.