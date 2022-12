Prozesslandkarten erstellen – Beispiele und Praxistipps

Prozesslandkarten für das Prozessmanagement nach ISO 9001

Prozessorientierung ist ein Grundsatz des Qualitätsmanagements nach DIN EN ISO 9001. Dementsprechend wird in der Norm an vielen Stellen darauf hingewiesen und gefordert, dass ein Unternehmen seine Prozesse festlegen, planen und überwachen muss. Dies betrifft insbesondere alle Prozesse, die mit dem Qualitätsmanagement verbunden sind.

In Abschnitt 4.4 steht: „Die Organisation muss die Prozesse bestimmen, die für das Qualitätsmanagementsystem benötigt werden, sowie deren Anwendung innerhalb der Organisation festlegen.“ Im Einzelnen muss das Unternehmen für diese Prozesse bestimmen:

Eingaben oder Input

Ergebnisse oder Output

Abfolge und Wechselwirkungen

Leistungsindikatoren, Kriterien, Methoden und Messung der Wirksamkeit und für die Steuerung

notwendige Ressourcen und Gewähr der Verfügbarkeit

Verantwortung und Befugnisse (Process Owner)

Risiken und Chancen

Methoden zur Überwachung, Messung und Bewertung

Änderungen, falls notwendig, um geforderte Ergebnisse zu erreichen

Verbesserungsmöglichkeiten

Nicht sämtliche Prozesse in Ihrem Unternehmen müssen mit allen diesen Informationen bestimmt, also festgelegt, geplant, dokumentiert und überwacht werden. Sie müssen klären, welche Prozesse in Ihrem Fall besondere Bedeutung im Sinne des Qualitätsmanagements haben. Und Sie müssen klären, in welchem Detaillierungsgrad Sie diese Prozesse als Prozesslandkarte darstellen wollen.

Hilfreich ist, ein hierarchisches Vorgehen zu wählen. Dazu wird wie mit Landkarten eine Prozesslandschaft dargestellt. Einige Prozesse werden nur im Überblick beschrieben (grober Maßstab), andere im Detail (feiner Maßstab). So entstehen Darstellungen Ihrer Prozesse in unterschiedlichen Detaillierungsgraden – abhängig davon, wie wichtig oder kritisch diese für das Qualitätsmanagement sind.