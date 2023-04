Wie Sie eine Betriebsanleitung schreiben

Inhalte für die Betriebsanleitung ordnen und strukturieren

Eine der größten Herausforderungen bei der Erstellung einer Betriebsanleitung ist es, alle benötigten Informationen zu sammeln, um sie dann nachvollziehbar und leicht verständlich in eine Form zu bringen.

Das Ziel: Nutzerinnen und Nutzer sollen den Überblick behalten und alle Informationen oder konkrete Hilfestellungen finden, die sofort benötigt werden.

Um zu entscheiden, welche Informationen an welcher Stelle relevant sind, strukturieren Sie diese. Nutzen Sie zum Beispiel Mindmaps, damit Sie Zusammenhänge sofort erkennen und daraus einen logischen Aufbau der Betriebsanleitung ableiten können.

Wenn Sie Ihre Mindmap erstellt haben, übertragen Sie die Inhalts-Elemente in Ihre Betriebsanleitung. Befüllen Sie sukzessiv alle Textsektionen – Kapitel für Kapitel. Gehen Sie am besten chronologisch vor, indem Sie sich am Lebenszyklus des Produkts orientieren.

Alternativ oder ergänzend zur Mindmap-Methode können Sie Information-Mapping anwenden – eine beliebte Methode in der technischen Dokumentation.

Beachten Sie bei der Erstellung folgende Punkte:

Brechen Sie alle Informationen auf kurze, in sich zusammenhängende Einheiten herunter.

Analysieren Sie: Umfasst jede Informationseinheit wirklich nur ein Thema?

Prüfen Sie: Benötige ich das Informations-Element noch an weiteren Stellen? Wenn ja, fügen Sie es an den entsprechenden Stellen hinzu.

Formulieren Sie Zwischenüberschriften, die den Inhalt und Zweck auf einen Blick erkennbar machen.

Beispiel: Geht es im Kapitel um die Durchführung notwendiger Softwareupdates, nennen Sie das Kapitel nicht „Software“, sondern treffender „Softwareupdates durchführen“. Achten Sie darauf, dass Sie im ganzen Dokument konsistent formulieren, gliedern und formatieren.

Nutzerinnen und Nutzer finden im Dokument sich besser zurecht, wenn Gliederung, Struktur und Aufbau der Kapitel stets gleich und dadurch einfach zu erkennen sind.