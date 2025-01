Inventurbericht schreiben

Soll-Ist-Abweichungen bewerten

Nachdem Sie die Ergebnisse der Inventur in den ersten Teilen des Inventurberichts aufführen, erläutern Sie abschließend Ihre Schlussfolgerungen und Erkenntnisse. Diese richten sich an die Adressaten und Leserinnen und Leser des Inventurberichts – beantworten also deren Fragen und helfen ihnen bei ihren weiteren Entscheidungen.

Grundlage der Bewertung sind zunächst die Soll-Ist-Abweichungen bei den Beständen.

Im Verlauf des jährlichen Geschäftsbetriebs erfolgen täglich Buchungen im Warenwirtschaftssystem und in der Buchhaltung, mit denen Sie Zugänge und Abgänge im Anlage- und Umlaufvermögen verbuchen. Zur Inventur prüfen Sie die Angaben aus dem Warenwirtschafts- und dem Buchhaltungssystem; das ist der Sollbestand.

Ihre Ergebnisse aus der Zählung, der Messung und dem Wiegen der Bestände, wie sie in der Inventurliste erfasst sind, entsprechen dem Istbestand. Nun vergleichen Sie im Inventurbericht die beiden Angaben und geben – wenn möglich – Gründe für die Abweichungen und Inventurdifferenzen an. Das können sein:

Fehler bei der Buchung und Datenerfassung beim einzelnen Geschäftsvorfall

Diebstähle durch Kunden oder Personal

Bruch, Schwund oder Verderben von Waren

Fehler bei der Einnahme von Bargeld

Fehler beim Scannen der Preise

Fehler bei der Inventur selbst

Erläutern Sie im Inventurbericht, welche Gründe Sie ermittelt haben oder welche Sie vermuten (mit Begründung).