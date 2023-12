Geschäftsmail vorbereiten

Die E-Mail ist wahrscheinlich die Textform, die Sie am häufigsten nutzen. Im Gegensatz zum Brief wird dabei auf Form und Formulierung nicht so sehr geachtet.

Da eine E-Mail schnell und einfach geschrieben ist, ist sie ein effizientes Kommunikationsmedium – bei dem dennoch einige Regeln beachtet werden sollten, damit die E-Mail auch die gewünschte Wirkung hat.

Beim Schreiben von E-Mails sollten Sie die folgenden Aspekte beachten.

Kommunikationsform

Warum schreiben Sie diese E-Mail? Gibt es eine bessere Form der Kommunikation? Stellen Sie sich diese Frage angesichts der Tatsache, dass viele Kolleginnen und Kollegen oder andere Personen im Berufsleben unter der E-Mail-Last stöhnen.

Empfänger

Klären Sie, wem Sie die E-Mail senden wollen. Alle, die Sie informieren wollen oder von denen Sie eine Aktion oder Reaktion erwarten, sind direkte Empfänger und gehören in das Feld <An:>.

Verteiler

Wer muss außerdem in den Verteiler? Welche wichtigen Gründe sprechen dafür? Alle, die Sie in Kenntnis davon setzen wollen, dass diese Nachricht versendet wurde, gehören in das Feld <CC:> (Kopie). Achten Sie darauf, den „In-Kopie-Verteiler“ möglichst klein zu halten.

Dringlichkeit

Verwenden Sie dieses Signal nur, wenn in Ihrem Team oder mit dem Empfänger geklärt ist, wann eine Nachricht als dringlich markiert werden darf.