Einfach klare Texte schreiben

Nicht substantivieren

Formale Texte werden im Berufsleben häufig in einem bürokratischen Schreibstil verfasst, dem Nominalstil. Der Text besteht dann aus vielen Substantiven und komplizierten, zusammengesetzten Wörtern. Das macht Texte lang und schwer verständlich. Schreiben Sie in einfachen und klaren Worten; am besten so, wie Sie sprechen. Der simple Satzaufbau Subjekt – Prädikat – Objekt ist meist der wirkungsvollste. Prüfen Sie, ob Sie Ihre Substantive besser als Verben und im Aktiv formulieren können. Substantivierte Verben oder Adjektive erkennen Sie an den Wortendungen -keit, -heit, - tum, -ung, -nis, -ät, -nahme (statt: Heiterkeit - besser: heiter sein, Kenntnis - kennen, Erstellung - erstellen, Seriösität - seriös, Rücksichtnahme - Rücksicht nehmen/ aufpassen)