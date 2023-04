Richtwert für Überschriften auf dem Flipchart

Eine Überschrift schreiben Sie größer als kurze Texte oder Stichwörter. Hierzu gibt Malte von Tiesenhausen in seinem Buch „Ad hoc Visualisieren“ einen Richtwert an: Für eine gute Lesbarkeit sollte die Überschrift etwa so groß sein wie ein Finger. Andere Textelemente sind so groß wie eines seiner Glieder.