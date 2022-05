So texten Sie gute Überschriften für Ihre Flyer

Zeigen Sie den Nutzen

Nur wenn Sie den Lesenden auf den ersten Blick verdeutlichen, was ihnen Ihr Angebot bringt, werden sie Ihnen ihre Zeit schenken, sprich Ihren Folder lesen. Versetzen Sie sich deshalb in die Lage des Kunden und fragen Sie sich, was er von Ihrem neuen Produkt, Ihrem verbesserten Service oder Ihrem Seminar hat.

Setzen Sie dabei auf den Hauptnutzen, auf jenes Argument, das wirklich den „wunden Punkt“ des Kunden trifft. Zum Beispiel: Schreiben Sie statt „Wir haben unsere Logistik für Sie optimiert“ besser „Jetzt erhalten Sie Ihre Pakete doppelt so schnell“.