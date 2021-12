Aufbau, Stil und Sprache einer Presseinformation

Wie eine Presseinformation aufgebaut ist

Wichtig bei der Pressemeldung ist, dass die W-Fragen bereits im ersten Teil der Presseinformation beantwortet werden, damit die Redakteurin oder der Redakteur auf Anhieb sieht, um was es im Text geht. Das Wichtigste – die eigentliche Nachricht – muss also ganz oben stehen. Hinzu kommen noch das aktuelle Datum sowie der Ort, auf den sich die Presseinformation bezieht.

Das, was am zweitwichtigsten ist und die Nachricht ergänzt, folgt unmittelbar im Anschluss. Weiterführende Hintergrundinformationen zur Nachricht wiederum folgen weiter unten und so fort. Die Informationen nehmen also von oben nach unten in ihrer Wichtigkeit ab. Eine Presseinformation ist aufgebaut wie eine Pyramide, deren Spitze die eigentliche Nachricht bildet. Wer eine Presseinformation formuliert, sollte sich also zu Beginn im Klaren darüber sein, was die Kernbotschaft als Spitze der Pyramide ist.