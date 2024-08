Rechtliche Anforderungen zur Produktsicherheit

Die Produkthaftung und das Produkthaftungsgesetz regeln die Rechtsbeziehung zwischen Hersteller und Nutzer (Kunde) und sind dem Zivilrecht zugeordnet. Damit keine unsicheren Produkte in Verkehr gebracht werden, macht der Staat darüber hinaus Vorgaben, worauf Hersteller zum Schutz der Allgemeinheit achten müssen.

Allgemeine Anforderungen an Produkte, die von Endverbrauchern gekauft werden können, sind in den nationalen Gesetzen zur Produktsicherheit festgelegt; zum Beispiel im Produktsicherheitsgesetz (ProdSG). Zudem gilt die neue EU-Verordnung zur Produktsicherheit (2023/988).

Für zahlreiche Produkte gelten weitere spezielle Gesetze, Verordnungen und Regelwerke. Dazu zählen zum Beispiel (in Deutschland):

Chemikaliengesetz (ChemG)

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

diverse Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, EN-Normen, DIN-Normen, Leitlinien des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI)

Alle diese Gesetze und Regelungen geben mehr oder weniger detailliert vor, was in Bezug auf die Produktsicherheit zu beachten ist. Die genauen Anforderungen für Maschinen stehen beispielsweise in der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) oder für Spielzeug in der Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug (2. ProdSV).

Hinweis: Die wichtige Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) wird 2027 durch die Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 ersetzt. Unternehmen, die betroffene Produkte planen, sollten sich bereits jetzt an deren Vorgaben halten.

Der Hersteller muss mit einer Konformitätsprüfung und einem Konformitätsnachweis sicherstellen und belegen, dass seine Produkte allen für sie relevanten Gesetzen und Regeln entsprechen. Dann darf er das CE-Kennzeichen auf seinem Produkt anbringen, das notwendig ist, damit er es in Verkehr bringen kann.