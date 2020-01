Die Umsetzungsabschnitte der ISO 9001 zum Betrieb (DO)

Anforderungen an den Entwicklungsprozess

Im Entwurf dieser Norm war eine viel anspruchsvollere Forderung enthalten: Entwicklungsprozesse mussten entweder vom Kunden hinreichend spezifiziert sein oder es musste ein eigener stringenter Entwicklungsprozess etabliert werden. Letztlich wurde die ISO 9001 freier und unverbindlicher formuliert. Aber wem die Qualitätsnorm an dieser Stelle nicht ausreicht, der kann sich Anregungen in der DIN CEN/TS 16555 „Innovationsmanagement“ holen.

Häufig anzutreffende Schwierigkeiten bei solchen Entwicklungsprozessen sind die vielen Ungewissheiten und die fehlenden Erfahrungen. Sicher muss hierbei unterschieden werden, ob der eigene Entwicklungsprozess ein Nachvollzug andernorts bereits vollzogener Entwicklungen ist oder ob es sich um einen Prozess mit wirklichen Innovationen handelt. Während man im ersten Fall Imitationsprozesse in Gang setzen kann, sind innovative Entwicklungen schwieriger zu managen. Aber gerade wegen der vielen Unwägbarkeiten sind die Forderungen a) bis j) so wichtig.

Ziele festschreiben

Zu a) Immer wieder kann beobachtet werden, dass Unternehmen bei innovativen Entwicklungsprozessen ihre Ziele nicht dezidiert festschreiben. Die Abstimmung und Verschriftung der Entwicklungsziele sichert das gerichtete gemeinsame Handeln der Beteiligten. Mitunter müssen die Ziele, vornehmlich Teilziele, im Verlauf der Entwicklung angepasst und verändert werden. Umso wichtiger ist die Überprüfung, ob sie jetzt immer noch mit dem Hauptziel kongruent sind.

Kriterien festlegen

Zu b) Nur festgeschriebene Ziele erlauben es, Kriterien festzulegen, die die Zielerreichung messbar und sichtbar machen. Und nur mit solchen Kriterien können Abweichungen bewertet werden – ob die Abweichung toleriert oder die Lösung verworfen werden. Denn meist wird ein Ziel nicht vollständig oder gar nicht erreicht, sondern in Abstufungen erreicht.

Zielerreichung messen

Zu c) Um diese graduellen Verschiebungen von Zielen und ihrer Erreichung nachvollziehbar zu diskutieren, muss festgelegt werden, wer mit welchen Mitteln (Mess- oder Bewertungsverfahren) die Prozesserfolge feststellt.

Betroffene zu Beteiligten machen

Zu d) Die alte Ingenieurüberzeugung, dass für alles eine Lösung erarbeitet werden kann, und sei sie auch noch so kompliziert, kollidiert gewöhnlich mit dem gesenkten Daumen des Controllers. Deshalb gehört zu den Festlegungen des Umfangs der Entwicklungstätigkeit auch ihr Budgetrahmen. Die ungenügende Einbeziehung dieser Verantwortlichen führt mindestens zu Reibungsverlusten. Auch die Einbeziehung anderer Personen in das Entwicklungsprojekt führt zu Problemen, wenn deren Mitarbeit zusätzlich zu den üblichen Tätigkeiten auferlegt wurde und diese nur halbherzig die Entwicklung begleiten oder faktisch gar nicht mitwirken oder – am schlimmsten – erst am Ende des Entwicklungsprozesses aktiv werden, um ihre Bedenken einbringen.

Ressourcenbedarf ermitteln

Zu e) Neben den finanziellen Ressourcen sind es die personellen Engpässe, die brillante Ideen zum Versanden gebracht haben. Erfahrene Projektleiter rechnen 10 bis 20 Prozent Reserven in die Entwicklungen ein. Problembeladen ist häufig auch die Verfügbarkeit externer Ressourcen. Die externen Prozesse unterliegen nicht der eigenen Kontrolle und tauchen nur als Ergebnis im eigenen Entwicklungsprozess auf – was zu Überraschungen führen kann.

Schnittstellen steuern

Zu f) Da Entwicklungsprojekte jede Menge Tätigkeiten jenseits der Routinen erfordern, müssen insbesondere die Informationsflüsse gesteuert werden. Trotz gebotener Vorsicht hinsichtlich der Gefahr abfließenden Wissens sind Bring- und Holpflicht bezüglich Informationen für alle Beteiligte und viele Betroffene zu regulieren.

Kunden und Anwender einbinden

Zu g) Um Entwicklungen nicht an der Zielgruppe vorbei zu organisieren, ist ihr Einbezug geboten. Auch werden mit technischen Lösungen die sozialen und emotionalen Dimensionen eines Entwicklungsprojektes häufig übersehen. Dem kann die Einbindung von Kunden gegensteuern. Zudem kann die Einbeziehung von Lieferanten und von externen Dienstleistern dem Projekt förderlich sein.

Umsetzung und Serienproduktion bedenken

Zu h) Nicht jede Lösung korrespondiert mit den Bedingungen bei ihrer Realisierung. Was im Labor und beim Test noch funktioniert, stellt vielleicht in der Serienproduktion eine unzumutbare Schwierigkeit dar. Voll funktionsfähige Investitionsgüter stellen mitunter Monteure im Feld vor unangenehme Anforderungen; ein paar eingesparte Gramm Material werden dann durch höheren Arbeitsaufwand zunichtegemacht. Auch Anforderungen an die Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel die Reparaturfähigkeit oder das Recycling betreffend, sollten von Anfang an mitbedacht werden.