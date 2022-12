Verfahrensanweisung für das Qualitätsmanagement erstellen

Prozess in der Verfahrensanweisung beschreiben

Kernelement der Verfahrensanweisung ist Punkt 8, die Prozessbeschreibung. Es gibt keine Vorgaben dazu, wie umfassend und detailliert dieser Teil ausfallen muss.

Maßgeblich kann sein, wie wichtig es ist, dass der Prozess genau so abläuft, wie in der Verfahrensanweisung beschrieben. Wenn der Prozess kritisch ist in Bezug auf Sicherheit, Qualität oder Wirtschaftlichkeit, dann kann es sinnvoll sein, den Prozess entsprechend genau zu beschreiben.

Die Prozessbeschreibung und damit die Verfahrensanweisung kann bestehen aus: