Was beinhaltet ein Lastenheft?

Die richtige Detaillierung der Anforderungen im Lastenheft

Der Auftraggeber muss im Einzelfall prüfen und entscheiden, in welcher Detailtiefe die einzelnen Punkte im Lastenheft dargestellt sein müssen. Allgemein gilt: Die Details sollten im Lastenheft so dargestellt sein, dass der Leser weiß, was er tun muss. Was er nicht tun muss, sondern selbst bestimmen und gestalten kann, wird nicht beschrieben.

Mögliche Detailebenen im Lastenheft – von 1. Ebene = einfache Beschreibung bis 5. Ebene = genaue Details – sind: