Operative Produktplanung und Produktentwicklung

Produktspezifikation nach dem Black-Box-Ansatz

Bei einer positiven Bewertung des Produktkonzepts durch die Geschäftsleitung folgt dann die Produktspezifikation, deren Ergebnisse in ein Lastenheft einfließen. Das Lastenheft ist die Grundlage für die eigentliche Produktentwicklung.

Mit der Produktspezifikation werden einzelne Produktmerkmale, Produkteigenschaften und Produktfunktionen weiter ausgearbeitet und detailliert. Bis zu welchem Grad das in dieser Phase erfolgen kann oder erfolgen muss, hängt vom Einzelfall und der Komplexität des Produkts und des damit verknüpften Geschäftsmodells ab. Im Allgemeinen gilt die Regel: So viel wie nötig, so wenig wie möglich. „So viel wie nötig“ meint dabei, dass alle Vorgaben gemacht und Informationen bereitgestellt werden müssen, die Produktentwicklung und Konstruktion im Unternehmen brauchen, um technische Zeichnungen, Stücklisten, Arbeitspläne, Werkzeuge und Maschinen für die Fertigung sowie Prüfmittel für die Qualitätssicherung anzufertigen, herzustellen oder zu beschaffen. Damit sollen Muster oder eine erste Serie des zukünftigen Produkts herstellbar sein.

Die Elemente des Produktkonzepts werden genauer ausgearbeitet und dargestellt. Welche Angaben dafür notwendig sind, hängt von der Produktart ab; eine Körperlotion wird anders beschrieben als eine Bohrmaschine. So kann die Spezifikation der Produktmerkmale und Produkteigenschaften zum Beispiel enthalten:

Aufzählung wichtiger Materialien und Inhaltsstoffe

Aufzählung und Benennung aller mechanischen Komponenten mit den wesentlichen Eigenschaften und Funktionen

Aufzählung und Benennung aller elektronischen Komponenten mit den wesentlichen Eigenschaften und Funktionen

Erläuterungen zur Regelungstechnik und genaue Beschreibung der Produktfunktionen (wenn, dann …)

Darstellung der Softwaretechnik mit den einzelnen Softwaremodulen, Standards, Ebenen, Funktionen und Schnittstellen

Muster und Zeichnungen zum Produktdesign, zu verwendeten Materialien (Haptik), passend zum Markenauftritt und zum ergänzenden Produktsortiment

Muster und Zeichnungen zur Verpackung mit den notwendigen Angaben und Merkmalen passend zum Markenauftritt

zusätzliche Serviceleistungen rund um das Produkt mit Erläuterungen dazu, wer diese wann erbringt und wie die Prozesse dazu funktionieren sollten

wesentliche Merkmale zur Produktmarkierung, also die für die Produkt- und Unternehmensmarke kritischen Elemente und daraus abgeleiteten besonderen Anforderungen

Abbildung 7 zeigt, woran sich das Produktmanagement bei der Produktspezifizierung und Detaillierung orientieren kann. Ausgehend vom Produkt in seiner allgemeinen Form können Komponenten, Bauteile, Einzelteile oder Materialien spezifiziert und konzeptionell so ausgearbeitet werden, dass in der Entwicklungsabteilung Zeichnungen und Konstruktion erstellt werden können. Was nicht spezifiziert werden muss, wird nicht weiter ausgearbeitet und bleibt offen wie eine „Black Box“ (in der Abbildung auf Systemebene 2). Diese Details werden dann in der Entwicklungsabteilung spezifiziert, sofern das notwendig ist – oder den Lieferanten überlassen bleibt.