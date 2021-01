Phase Testen und Feedback: Kontinuierliche Verbesserungen

Die Ergebnisse der Feedbackphase sind nur so gut wie deren Umsetzung. Die Umsetzung ist daher sorgfältig zu planen. Die Zuständigkeiten innerhalb der Organisation müssen klar geregelt sein. Das bedeutet, Design Thinking muss sowohl in der Aufbauorganisation (Zuständigkeiten), als auch in der Ablauforganisation (Prozesse) verankert sein. Erst dann ist es möglich, die genannten Fragestellungen aufzugreifen, über die Umsetzung zu entscheiden und diese dann auch voranzubringen.