Servicehotline in Fachabteilungen integriert

Der Service wird von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus anderen Bereichen nebenbei erbracht. Sie sind in der Telefonzentrale, im Produktmanagement oder in der Produktentwicklung tätig und kümmern sich um Kundenanliegen, wenn es nötig ist. In diesem Fall muss für die Kapazitätsplanung festgelegt werden: