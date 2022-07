Service-Controlling für Callcenter und Kundenhotline

Welche Kosten verursacht das Service-Center?

Gleichzeitig fallen in einem Service-Center immer Kosten an. Oft sind dies Personalkosten, weil viele Serviceleistungen (noch) von Menschen in Interaktion mit Kunden erbracht werden. Einige Prozesse können automatisiert werden – zum Beispiel durch sogenannte Chatbots. Damit sind Investitionen und Kosten für Technologien verbunden.