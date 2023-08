Preise für Serviceleistungen festlegen und durchsetzen

Reine Dienstleistungen oder Serviceangebote wie Beratung oder Pflege müssen dem Kunden verkauft werden. Sie können wie ein Sachgut mit einem Preis belegt werden, den der Kunde bezahlt, wenn er diesen Service in Anspruch nimmt. Das Preismanagement erfolgt nach den gleichen Regeln wie bei anderen Produkten.

Anders ist es bei produktbegleitenden Dienstleistungen wie Wartung oder Produktschulungen sowie beim Kundenservice wie Garantieleistung oder Lieferung. Hier ist es oft schwierig, das Serviceangebot mit einem Preis zu versehen und dem Kunden zu sagen: „Das musst du extra bezahlen.“

Denn viele Serviceangebote sehen Kunden als selbstverständlich an. Manches lässt sich vom Produkt nicht trennen – es braucht einen Gesamtpreis. Gleichwohl müssen auch solche Serviceangebote refinanziert werden. Im Idealfall durch den direkten Verkauf des Service – oder durch Verrechnung auf die Produkte.

Rechnen Sie dazu dem Kunden vor, was er einspart, wenn er Ihre Dienstleistungen und Serviceangebote in Anspruch nimmt. Erklären Sie, welche Vorteile er hat in Bezug auf seinen Zeitaufwand oder die Bequemlichkeit. Zum Beispiel so:

Mit dem Wartungsvertrag in Höhe von 100 EUR pro Jahr übernehmen wir sämtliche Kosten der Reparatur, falls das Produkt defekt sein sollte.

Für nur 20 EUR liefern wir das Produkt bis in Ihr Badezimmer und schließen alles für Sie an.

Der Kunde sieht meistens nur den Produktpreis und bezieht diesen in sein Entscheidungskalkül ein. Er vergisst, dass auch die richtige Auswahl, Beschaffung, Einführung, Nutzung und die Entsorgung von Produkten mit Kosten verbunden sind. Er müsste also die Total Cost of Ownership betrachten. Ihr Service kann helfen, diese Kosten zu reduzieren. Rechnen Sie Ihrem Kunden dies vor!

Dazu noch ein Beispiel: Durch eine Schulung, die Sie für 500 EUR pro Mitarbeiter anbieten, kann der Kunde sehr viel schneller das angestrebte Leistungsniveau beim Einsatz Ihres Produkts erreichen. Nach zwei Tagen Schulung können die Mitarbeitenden des Kunden ihre Aufgaben in der halben Zeit erledigen. Ansonsten hätte das mit Learning by Doing drei Wochen gedauert.