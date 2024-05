Informationen für den Businessplan recherchieren

Die einzelnen Inhaltspunkte müssen dann mit Informationen gefüllt werden, sodass Lesende das Thema nachvollziehbar verstehen können und die Fragen beantwortet bekommen, die sie sich jeweils stellen. Einige Informationen müssen recherchiert oder erhoben werden. Zum Beispiel:

Informationen aus Unternehmen über Abläufe, Personen, Kompetenzen, Finanzen

Informationen zum Markt: Produkte, Angebote, Wettbewerber, Kunden, Länder

technologische Entwicklungen, technische Beschreibungen

Gesetze, Regeln, Normen, Patente

zukünftige Entwicklungen, Trends

Dabei müssen Sie die Quellen erschließen, wo die Informationen vorliegen. Manche Informationen finden Sie im Unternehmen. Andere, wie beispielsweise Marktstudien, müssen extern beschafft werden. Unter Umständen müssen Informationen erst erhoben oder gemessen werden. Das bedeutet, es muss eine Befragung, Erhebung oder sonstige Auswertung erfolgen.

Bei der Nutzung und Auswertung der unterschiedlichen Quellen muss deren Qualität überprüft und beurteilt werden:

Sind die Daten aktuell, zuverlässig, korrekt?

Wie hoch ist der Aufwand, diese Daten zu erschließen?

Im Businessplan müssen alle Quellen genannt und belegt sein.

Vorsicht: Falsche Zahlen können den gesamten Businessplan unglaubwürdig machen! Dabei kommt es in den meisten Fällen gar nicht auf die Fülle an Informationen an. Sie sollten vielmehr schlüssig sein und ein überzeugendes Gesamtbild ergeben, das Chancen und Risiken für Ihre Geschäftsidee gleichermaßen aufzeigt.