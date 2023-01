Finanzplan überarbeiten

Diesen Kapitaldienst müssen Sie nun in Ihren Finanzplan einarbeiten. Dabei müssen Sie gegebenenfalls die Darlehenssumme und den Kapitaldienst so lange anpassen, dass der überarbeitete Finanzplan zeigt, dass der gesamte Kapitalbedarf gedeckt ist. Nutzen Sie dafür die Excel-Vorlage mit dem einfachen Businessplan (siehe oben).

Ermitteln Sie dazu im Tabellenblatt FREMDFINANZIERUNG den mögliche Kapitaldienst. Grundlage ist der Kapitalbedarf, wie Sie ihn bei der Finanzplanung berechnet haben. Die wichtigen Parameter und Kreditbedingungen, die Sie im Tabellenblatt eingeben, sind:

Disagio (in Prozent)

Zinssatz pro Jahr

Laufzeit in Monaten (Anzahl der Raten)

Enddarlehen (Restschuld nach der Laufzeit)

Daraus ergibt sich die Höhe der Kredit- oder Darlehenssumme, die so hoch sein muss, dass Sie den Kapitalbedarf und den Kapitaldienst finanzieren können. Ob dies gelingt, erkennen Sie mit der Berechnung. In Abbildung 3 ist dies für eine Laufzeit von fünf Jahren dargestellt. Sie nähern sich durch Eingabe des Puffers (in Prozent) in Zelle B18 der Kreditsumme, die Sie tatsächlich benötigen.