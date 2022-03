FMEA-Projekt vorbereiten und FMEA-Projektteam zusammenstellen

Wer am FMEA-Projekt teilnehmen sollte

Eine FMEA wird meist in der Form eines Projekts durchgeführt; deshalb auch die Bezeichnung FMEA-Projekt. Eine wichtige Grundlage für eine FMEA sind das Wissen und die Erfahrungen der Personen, die sie durchführen. Denn gerade bei der Identifikation und bei der Analyse von Fehlermöglichkeiten und Fehlereinflüssen oder Folgen ist technisches und Anwendungswissen notwendig. Zudem wissen erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo in der Vergangenheit bereits Fehler aufgetaucht sind und was dafür Ursachen waren.

Fachexperten

Deshalb sollten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingebunden werden, die sich mit dem Produkt oder dem Prozess auskennen; sie bilden das FMEA-Team. Wichtig können sein:

Entwickler

Konstrukteur

Test-Ingenieur

Qualitätsmanager

Fertigungsplaner

Betriebsmittelplaner

Prüfplaner

Meister

Werker

Kunde

Lieferant

Aufgabe der Mitarbeiter, die an der Durchführung beteiligt sind, ist eine Identifikation und Bewertung möglicher Fehler, die Analyse der Ursachen und die Einschätzung des Risikos. Um das aus unterschiedlichen Perspektiven qualifiziert tun zu können, ist es förderlich, wenn sich das FMEA-Team aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlicher Fachabteilungen zusammensetzt.

Moderator

Besonders wichtig ist, dass sich alle Beteiligten gegenseitig für kompetent erachten und sich als Experten auf dem jeweiligen Feld respektieren. Das ist auch die Aufgabe des Moderators, der die Workshops plant und durchführt. Er sollte sich mit der Vorgehensweise der FMEA sehr gut auskennen, sicherstellen, dass die Methode richtig eingesetzt wird, und auf eine gute Zusammenarbeit im Team achten.