Risiken an Dritte übertragen

Risiken auf Versicherungen übertragen

Versicherungen haben sich darauf spezialisiert, Risiken von anderen zu übernehmen und für mögliche Schäden aufzukommen. Sie können dies, weil sie meist über umfassende Informationen und ausgeklügelte Bewertungsmodelle verfügen, um Risiken messen und kalkulieren zu können. Durch die Vielzahl ihrer Kunden können sie das berechnete Risiko und die Folgen der Schadensregulierung breiter streuen.

Außerdem haben sie eine höhere Risikotragfähigkeit, da sie Zahlungen bei Schäden auf einen längeren Zeitraum verteilen. Und sie können Restrisiken an Rückversicherungen weiterreichen. So werden Risiken über ein Netzwerk von Versicherungsnehmern, Versicherung und Rückversicherung verteilt, und die Folgen und Schäden reduziert.

Ein Unternehmen kann mit einer entsprechenden Versicherung sein Risiko transferieren, also an den Partner übertragen. Die Bedingungen und Möglichkeiten dafür müssen in den meisten Fällen ausgehandelt werden. Hier spielen Verhandlungsgeschick und Marktmacht eine Rolle.

Risiken auf den Staat übertragen

Auch der Staat tritt als Versicherung am Markt auf. Er trägt beispielsweise besonders hohe Risiken (Naturkatastrophen oder terroristische Anschläge). Aber auch in anderen Bereichen hat er ein Sicherungssystem etabliert. So werden mit den sogenannten Hermesbürgschaften Zahlungsausfälle bei Export ins Ausland abgesichert.

Risiken auf Geschäftspartner übertragen

Risiken lassen sich in der Wertschöpfungskette auf andere Unternehmen abwälzen. Beispiele sind:

Lieferanten tragen das Marktrisiko ihrer Kunden, wenn sie sich verpflichten, nicht verkaufte Waren zurückzunehmen (Kommission) oder wenn sie großzügige Zahlungsziele einräumen. Außerdem kann ein Abnehmer seine Lieferanten zwingen, Strafen zu bezahlen, wenn es zu einem Lieferverzug kommt.

tragen das Marktrisiko ihrer Kunden, wenn sie sich verpflichten, nicht verkaufte Waren zurückzunehmen (Kommission) oder wenn sie großzügige Zahlungsziele einräumen. Außerdem kann ein Abnehmer seine Lieferanten zwingen, Strafen zu bezahlen, wenn es zu einem Lieferverzug kommt. Kunden tragen das Risiko, indem beispielsweise langfristige Verträge geschlossen werden (Mobilfunkkunden) oder Risiken in Vertragsbedingungen aufgenommen werden (soweit gesetzlich zulässig). Zudem können Risiken in die Preise einberechnet werden.

tragen das Risiko, indem beispielsweise langfristige Verträge geschlossen werden (Mobilfunkkunden) oder Risiken in Vertragsbedingungen aufgenommen werden (soweit gesetzlich zulässig). Zudem können Risiken in die Preise einberechnet werden. Partnerunternehmen tragen das Risiko, wenn sich Unternehmen bei großen Projekten mit anderen zusammentun und damit das Risiko gemeinsam tragen (Beispiel: ARGE beim Bau).

Risiken auf die Märkte übertragen

Schließlich können Risiken auch auf die Märkte übertragen werden. Viele exportabhängige Unternehmen tragen ein zum Teil erhebliches Wechselkursrisiko (zum Beispiel US-Dollar zu Euro). Sie sichern sich mit sogenannten Termingeschäften ab. Das bedeutet, sie lassen sich einen bestimmten Wechselkurs in der Zukunft heute schon zusichern, sodass sie mit zuverlässigen Werten kalkulieren können.

Die Finanzindustrie hat dafür eine Vielzahl von Instrumenten erfunden, die unter dem Begriff Hedging bekannt sind.