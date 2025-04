Risikoanalyse mit Excel

5. Risikobudget einplanen

Das Ergebnis ist eine Liste mit Maßnahmen, die Sie im Rahmen des Risikomanagements durchführen wollen, mit den jeweiligen Kosten. Die Summe dieser Kosten ist der erste Teil Ihres Risikobudgets.

Die Maßnahmen sollen ja dazu beitragen, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit oder die Schadenshöhe eines Risikos reduziert wird (oder beides). Deshalb erstellen Sie nun eine weitere Tabelle mit dem neu berechneten Risikofaktor für jedes Risiko.

Die Risikofaktoren sollten kleiner oder gleich sein als die Risikofaktoren, die in Schritt 3 berechnet wurden. In der Summe sind die Risikokosten also geringer. Sie sind der zweite Teil Ihres Risikobudgets.

Das berechnen Sie entsprechend zu:

Risikobudget für das Vorhaben =

Kosten der Maßnahmen zur Reduzierung der Risiken

+ Summe der Risikokosten nach Reduzierung der Risiken

Sorgen Sie dafür, dass dieses Risikobudget bei der Planung, Bewertung und Freigabe Ihres Vorhabens berücksichtigt wird.

Vergleichen Sie dazu im Tabellenblatt RISIKOBUDGET die Risikokosten ohne Ihre geplanten Maßnahmen (Spalten B bis D) mit den Kosten für die möglichen Maßnahmen (Spalte E) und den verbleibenden Risikokosten mit den Maßnahmen (Spalten F bis H).

Daraus wird in der Excel-Vorlage das Risikobudget berechnet. Aus der Differenz von Risikokosten ohne Maßnahme und Risikobudget durch Maßnahme und verbleibende Risikokosten (Spalte J).

Ist die Differenz negativ, lohnen sich die geplanten Maßnahmen nicht; sie sind teurer als das ursprüngliche Risiko. Entsprechend können Sie in Spalte K angeben, ob Sie die Maßnahmen durchführen wollen (ja/nein). Die Summe aller durchzuführenden Maßnahmen ergibt Ihr Risikobudget in Zelle B4.