Was soll die Risikoanalyse sichtbar machen?

Im Fokus der Risikoanalyse stehen dabei:

menschenrechtsbezogenen Risiken und

umweltbezogenen Risiken.

Unternehmen müssen analysieren, wo es in ihrem eigenen Geschäftsbereich und in ihrer Lieferkette, also bei direkten Zulieferern und bei deren Lieferanten, zu Verletzungen von Menschenrechten oder zur Schädigung von Umwelt und Natur kommt oder kommen kann. Diese Risiken müssen erfasst und bewertet werden.

Kommt es im Rahmen des Beschwerdeverfahrens zu konkreten Beschwerden oder Hinweisen zu Pflichtverletzungen in der Lieferkette, müssen diese berücksichtigt und verfolgt werden.

Welche Auswirkungen die Risiken auf Ihr Unternehmen haben können, ist nicht Teil der Lieferketten-Risikoanalyse. Es geht also nicht darum, mögliche Kosten, Schadensersatz, Verluste oder Imageschaden für Ihr Unternehmen zu bewerten.

Die Risikoanalyse betrachtet ausschließlich Risiken und die möglichen Folgen aus der Perspektive der: