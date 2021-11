Mit der Risikoanalyse negative Effekte erkennen und bewerten

Ziel der Risikoanalyse ist es, mehr Transparenz in die Entscheidungssituation zu bekommen. Die Risikoanalyse nimmt einem die Entscheidung aber nicht ab und sie reduziert das Risiko auch nicht. Was sie leisten kann, ist, Risiken erkennen und besonders kritische Effekte frühzeitig in Betracht ziehen. Eine Entscheidung für eine Alternative mit schwerwiegenden negativen Folgen wird dann vermutlich nicht getroffen.