Vorgehensweise bei der Risikoanalyse

Sie können die Vorlagen an Ihre Entscheidungssituation anpassen. Nennen Sie dazu zunächst die Alternativen und Ihre Handlungsoptionen. Wählen Sie dann die Kriterien, die für die Entscheidung maßgeblich sind. In den Vorlagen können Sie anschließend unterschiedliche Fälle berechnen lassen – je nachdem, wie Sie einzelne Parameter einstellen. So erkennen Sie, wodurch sich der Best Case und der Worst Case jeweils auszeichnen.